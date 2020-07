Nie mamy dowodów na to, by finansowanie przez Rosjan ataków talibów doprowadziło do śmierci amerykańskich żołnierzy w Afganistanie - powiedział szef Centralnego Dowództwa USA generał Kenneth McKenzie.

Generał przyznał zarazem, że według amerykańskiego wywiadu między Kremlem a talibami doszło do porozumienia dotyczącego nagradzania przez Rosję ataków na żołnierzy USA. Uznał to za "bardzo niepokojące". "Musimy zawsze pamiętać, że Rosjanie nie są naszymi przyjaciółmi" - zastrzegł. McKenzie poinformował też, że Rosjanie przez lata mieli przekazywać talibom pieniądze oraz broń. Zastrzegł, że nie znaleziono do tej pory dowodów, by porozumienie Kreml-talibowie o atakach na żołnierzy USA w Afganistanie doprowadziło do ofiar śmiertelnych po stronie amerykańskiej. Wywiad USA potwierdził transfery rosyjskich pieniędzy dla talibów. Trump: to fake news, który ma mi zaszkodzić Zobacz również Generał rozmawiał z dziennikarzami podczas podróży do Kataru. Podległe McKenziemu Centralne Dowództwo USA odpowiedzialne jest za wojskowe operacje na Bliskim Wschodzie oraz w Afganistanie. Reklama Zgodnie z amerykańskimi informacjami wywiadowczymi rosyjskie służby GRU płaciły talibom za ataki na amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Rosja zaprzecza, by doszło do takiego porozumienia. O takim układzie, jak podały liczne media w tym agencja Associated Press, informowany był wcześniej dwukrotnie prezydent USA Donald Trump. Zgodnie z wersją Białego Domu doszło do tego dopiero po ujawnieniu sprawy przez media. W czerwcu Pentagon informował o tym, że liczba żołnierzy USA w Afganistanie została zredukowana do 8,6 tys. Według CNN resort obrony planuje wycofanie kolejnych 4 tys. Trump regularnie deklaruje konieczność ograniczenia amerykańskiej obecności wojskowej na świecie i "zakończenie niekończących się wojen". Z Waszyngtonu Mateusz Obremski (PAP)