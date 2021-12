"Prezydent Biden będzie rozmawiał z ukraińskim prezydentem Zełenskim, by omówić koncentrację wojsk Rosji na granicach Ukrainy. Później zorganizuje telekonferencję liderów Bukaresztańskiej Dziewiątki, grupy naszych sojuszników ze wschodniej flanki NATO, by poinformować ich na temat jego rozmowy z prezydentem Putinem, by usłyszeć ich perspektywę na temat obecnej sytuacji bezpieczeństwa i by podkreślić zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do bezpieczeństwa transatlantyckiego" - przekazał Biały Dom dziennikarzom.

Do państw dziewiątki należą - poza Polską - Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria.

Wcześniej w środę prezydent Biden zapowiedział, że w najbliższych dniach odbędzie się spotkanie przedstawicieli USA, Rosji oraz "co najmniej czterech ważnych sojuszników NATO". Według prezydenta USA mają one dotyczyć "przyszłości obaw Rosji dotyczących NATO i tego, czy możemy wypracować jakieś rozwiązania, związane ze obniżeniem temperatury wzdłuż wschodniego frontu".

Departament Stanu USA odmówił w środę odpowiedzi, czy w rozmowach uczestniczyć będzie któryś z przedstawicieli państw B9, ani na jakim szczeblu będą się one odbywać. Przed i po szczycie z Putinem Biden rozmawiał z przywódcami czterech zachodnioeuropejskich państw NATO: Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)