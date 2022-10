„Tak naprawdę nie mamy nic więcej do dodania do raportów o eksplozji na moście. Po prostu nie mam nic, co mógłbym do nich dodać dziś rano” - powiedział Kirby w telewizji ABC.

Reklama

Dodał, że wojnę z Ukrainą rozpoczął prezydent Rosji i mógłby ją dzisiaj zakończyć, po prostu wycofując swoje wojska.

Według Kirby'ego, powołując setki tysięcy rezerwistów i politycznie anektując lub przynajmniej próbując anektować cztery obwody na południu i wschodzie Ukrainy, Putin pokazuje, że nie jest zainteresowany zakończeniem wojny. „Dlatego, szczerze mówiąc, prawie codziennie kontaktujemy się z Ukraińcami i zamierzamy nadal zapewniać im pomoc w zakresie bezpieczeństwa” - powiedział przedstawiciel Białego Domu.

Nawiązując do rosyjskich gróźb użycia broni nuklearnej, Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone nie mają żadnych wskazówek, by Putin podjął decyzję o użyciu broni jądrowej na Ukrainie i tym samym nie ma powodu, aby zmienić strategiczne stanowisko USA.

wr/ ap/