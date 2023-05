Od jutra amerykańskie służby graniczne znajdą się w nowej rzeczywistości – przestanie obowiązywać kontrowersyjny przepis Title 42, pozwalający na łatwiejszą i krótszą procedurę odsyłania migrantów pod pretekstem pandemii. W życie wprowadził go w marcu 2020 r. Donald Trump, powołując się na ustawę z 1944 r., która zezwala rządowi na zabronienie danej osobie wjazdu do kraju, jeśli może się to przyczynić do rozprzestrzeniania choroby. Przez ponad dwa lata w Białym Domu Joe Biden, mimo krytyki z szeregów swojej partii oraz wielu organizacji humanitarnych, nie zawiesił Title 42. Szacuje się, że łącznie przez ponad trzy lata przepis pozwolił na odesłanie prawie 3 mln osób.

Dzięki niemu służby mogły w 10 minut odesłać ubiegającego się o azyl w USA; przy wykorzystaniu innych przepisów czas wydłuża się do ponad godziny. Cofnięcie Title 42 skutkować więc będzie przeciążeniem urzędników oraz tymczasowych przygranicznych ośrodków. Przewiduje się, że wielu migrantów nie znajdzie miejsca w przepełnionych schroniskach i będzie zmuszonych dołączyć do tych koczujących w namiotach czy pod mostami.

