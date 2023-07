Strażnik parku w Dolinie Śmierci Matthew Lamar powiedział, że w ostatnich dniach upały ściągają turystów, którzy chcą doświadczyć skrajnego gorąca.

Mobilne kliniki informują o leczeniu bezdomnych, którzy cierpią z powodu poparzeń trzeciego stopnia

W Dolinie Śmierci odnotowano w 1913 roku najwyższą temperaturę na Ziemi w historii pomiarów - 56,7 stopnia Celsjusza.

W Las Vegas w Nevadzie w niedzielę odnotowano blisko 47 stopni C. Zwykle zatłoczone ulice miasta zdawały się być mniej wypełnione ludźmi, a ochroniarze pilnowali fontann przed kasynami i hotelami, by zapobiec wskakiwaniu do nich ludzi - przekazał serwis BBC.

W El Paso w stanie Teksas od ponad miesiąca temperatury wynoszą 38 stopni i więcej. W Phoenix w Arizonie od 17 dni utrzymuje się powyżej 43 stopni; w niedzielę temperatura wyniosła 45,5 stopnia.

Upał ma trwać dalej, a władze USA ostrzegają, że dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze są narażone na dolegliwości związane z ekstremalnie wysokimi temperaturami. Mobilne kliniki informują o leczeniu bezdomnych, którzy cierpią z powodu poparzeń trzeciego stopnia. Budynki użyteczności publicznej w części Kalifornii i Nevady zostały przekształcone w "centra chłodzenia", w których obywatele mogą schronić się przed upałem.

W międzyczasie mieszkańcy innych części Stanów Zjednoczonych przygotowują się na gwałtowne burze i powodzie, a nad północno-wschodnie stany może nadciągnąć kolejna fala powietrza złej jakości z powodu trwających w Kanadzie pożarów lasów.