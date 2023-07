W piątek czerwony alert panuje w 10 miastach: w Rzymie, Florencji, Bolonii, gdzie przebywają setki tysięcy turystów, a także w Perugii, Campobasso, Frosinone, Latinie, Pescarze, Rieti i Viterbo.

W sobotę dołączą do nich Cagliari na bardzo gorącej w tych dniach Sardynii, Mesyna i Katania na Sycylii, Bari oraz Civitavecchia.

We wszystkich tych miastach, ostrzega resort zdrowia, istnieje zagrożenie dla zdrowia dla całej populacji, nie tylko dla osób starszych, chorych i dzieci.

Weekend będzie nadzwyczaj gorący, a temperatury będą o 12 stopni wyższe, niż wynosi średnia w tym okresie - prognozują meteorolodzy, zapowiadając nadejście następnego antycyklonu subtropikalnego.

Jak powiedział meteorolog Antonio Sano, w niedzielę w Toskanii, stołecznym regionie Lacjum, w Apulii, na Sycylii i Sardynii temperatury sięgną 40-41 stopni.

W przyszłym tygodniu nowy antycyklon ma nadejść z pełną siłą nad Włochy. Prognozy są następujące: od 41 do 43 stopni we Florencji i w Lacjum, 45 stopni w Apulii, do 48 stopni na Sardynii i Sycylii.

Szczególnie dotkliwe będą też tropikalne noce, które mogą pogorszyć fizyczne samopoczucie.