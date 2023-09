"Ten pakiet podkreśla trwające zobowiązanie USA, by odpowiadać na pilne potrzeby Ukrainy poprzez zaangażowanie kluczowych zdolności w bliskim terminie i jednocześnie budowanie trwałych zdolności Sił Zbrojnych Ukrainy do obrony swojego terytorium i odstraszania rosyjskiej agresji w średniej i długiej perspektywie" - napisano w komunikacie Pentagonu.

"Paczka" z przydatnymi "narzędziami"

W skład nowego pakietu wchodzi m.in. sprzęt do integracji systemów obrony powietrznej Ukrainy, dodatkowa amunicja do systemów HIMARS, amunicja artyleryjska kalibru 105 mm, sprzęt do rozminowywania, a także sprzęt do walki radioelektronicznej, stosowany m.in. do zwalczania i zakłócania dronów. Całkowita wartość pakietu wynosi 600 mln dolarów.

Ogłoszona w czwartek partia broni jest drugą w ciągu zaledwie dwóch dni. W środę administracja USA w ramach pakietu wartego 175 mln dolarów zapowiedziała przekazanie Ukrainie m.in. amunicji czołgowej ze zubożonym uranem. W przeciwieństwie do programu USAI, polegającego na zakupie sprzętu dla Ukrainy od producentów uzbrojenia, pociski te oraz inny sprzęt zostanie przekazany bezpośrednio z zapasów sił USA.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński