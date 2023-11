Ryder skomentował w ten sposób podczas czwartkowego briefingu doniesienia "Wall Street Journal". Dziennik, który powołał się na amerykańskich oficjeli, podał że informacje wywiadu USA wskazują, że najemnicza Grupa Wagnera może dostarczyć wspieranej przez Iran szyickiej bojówce w Libanie system obrony powietrznej Pancyr-S1.

Rzecznik Pentagonu powiedział, że widział te informacje, ale nie może ich potwierdzić.

"Jeśli to prawda, byłoby to bardzo niepokojące" - oznajmił. Dodał też, że Rosja nie potępiła zamachów Hamasu, co jest "bardzo w ich stylu".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński