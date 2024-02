Ropa sprowadzona do Wilmington w stanie Delaware w listopadzie nie naruszyła amerykańskich sankcji - powiedział Morgan Butterfield, rzecznik Agencji Informacji o Energii, dodając, że rosyjska ropa została wywieziona z Rosji na Bahamy przed 8 marca 2022 r., kiedy rozpoczęły się sankcje. Następnie ropa z Rosji została zmieszana z inną ropą, zanim została zaimportowano do USA – dodał.

Jak wynika z danych amerykańskiej Agencji ds. Informacji o Energii (EIA) i dokumentacji celnej, przesyłka najpierw dotarła do rafinerii PBF Energy Inc. w Delaware City. Następnie importer sprecyzował, że ładunek to mieszanka ropy, która częściowo pochodziła z Rosji, powiedział Butterfield.

Ładunek PBF jest zgodny z amerykańskimi sankcjami nałożonymi na Rosję, powiedział rzecznik rafinerii Michael Karlovich, nie podając dalszych szczegółów.