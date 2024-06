Stanowisko Bidena wobec konfliktu na Ukrainie

"W pełni szanujemy prerogatywy prezydenta Macrona i jego prawo do wyrażania swoich poglądów na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, oraz w jaki sposób, dlaczego i w jakim stopniu naród francuski będzie wspierał Ukrainę (...) Jednocześnie jako prezydent Stanów Zjednoczonych (Joe Biden) wyraził swój własny pogląd: nie wyślemy żołnierzy (...) Prezydent od początku jasno mówił, że nie szukamy III wojny światowej, wojny z Rosją" - powiedział Kirby, odpowiadając podczas briefingu online na pytanie, co Biden myśli o wypowiedziach prezydenta Macrona na temat możliwości wysłania zachodnich wojsk do Ukrainy.

Macron kilkakrotnie w ostatnich miesiącach podtrzymywał, że nie wyklucza wysłania wojsk, argumentując, że odstraszanie Rosji powinno polegać również na tym, by Moskwa nie była pewna tego, co zrobi Zachód.

Główne tematy spotkania Bidena z Macronem

Zapowiadając sobotnią wizytę Bidena w Pałacu Elizejskim, przedstawiciel Białego Domu podkreślił, że wojna w Ukrainie i długoterminowe wsparcie dla Kijowa będzie głównym tematem rozmów. Przywódcy mają też rozmawiać o współpracy w regionie Indo-Pacyfiku, w tym, by wzmocnić bezpieczeństwo portów i egzekwowanie prawa na wodach regionu.

Pytany o to, co Bidenowi o sytuacji na ukraińskim froncie powiedział w piątek podczas ich spotkania w Paryżu prezydent Wołodymyr Zełenski, Kirby stwierdził, że ukraiński prezydent przekazał "szczerą" ocenę presji, pod jaką są jego wojska w Donbasie. Jednocześnie zaznaczył, że m.in. dzięki dostarczeniu pomocy z USA Ukraińcom udało się powstrzymać rosyjskie natarcie wokół Charkowa.

"Mówię to z dozą pokory, bo przeciwnik zawsze ma tu coś do powiedzenia, ale w tej chwili z pewnością wygląda na to, że (ofensywa pod Charkowem) stanęła" - powiedział.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)