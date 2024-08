Przedstawicielka Demokratów oświadczyła w poniedziałek, że nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie swojego ewentualnego zastępcy. "Wiem, że wielu z was nie może się doczekać, kogo wybiorę, aby dołączył do mnie w kampanii i, mam nadzieję, w Białym Domu, jako mój wiceprezydent" – przyznała Harris. "Chociaż nie podjęłam jeszcze decyzji, ważne jest dla mnie, aby (wszyscy moi) zwolennicy – tacy jak ty – mieli bezpośrednie informacje na temat stanu (tego) wyścigu" – ogłosiła, zwracając się do wyborców Partii Demokratycznej.

Kto jest faworytem w wyścigu o fotel wiceprezydenta

W ocenie obserwatorów amerykańskiej sceny politycznej 51-letni Josh Shapiro to wschodząca gwiazda Demokratów. Obecny gubernator Pensylwanii, należącej do tzw. swing states - a więc stanów, w których dwie główne partie wygrywają dzięki minimalnej przewadze głosów - cieszy się w tej części kraju dużą popularnością. Reuters podkreślił, że wybór "byłego prokuratora generalnego (Pensylwanii) Shapiro miałby historyczne znaczenie, (ponieważ) byłby on pierwszym żydowskim wiceprezydentem kraju, podczas gdy Harris stara się zostać pierwszą czarnoskórą Amerykanką pochodzenia południowoazjatyckiego wybraną na (urząd głowy państwa)".

Silne poparcie Shapiro dla polityki Izraela, ocenianej przez lewicę Partii Demokratycznej jako polityka ludobójstwa i dyskryminacji Palestyńczyków, mogłoby zniechęcić do Harris część wyborców o odmiennych poglądach. Niemniej, poparcie elektoratu z Pensylwanii może okazać się kluczowe do jej zwycięstwa w całym kraju - zauważył Reuters.

Tim Walz - kolejny kandydat na stanowisko wiceprezydenta Harris

60-letni Tim Waltz jest byłym wojskowym Gwardii Narodowej i nauczycielem. Gubernator Minnesoty zyskał w ostatnich tygodniach uznanie wyborców Demokratów jako zdecydowany zwolennik Harris. Walz, były deputowany do Kongresu z okręgu, gdzie dużym poparciem cieszą się Republikanie, okazał się atrakcyjnym wyborem dla białych wyborców z terenów wiejskich, chociaż jako gubernator opowiadał się za liberalną polityką, której przejawem były postulaty dotyczące bezpłatnych posiłków w szkołach i rozszerzonych płatnych urlopów pracowniczych - podkreśliła agencja.

Chociaż Minnesota jest stanem, gdzie Partia Demokratyczna osiąga dobre rezultaty, znajduje się blisko Wisconsin i Michigan, tradycyjnie nieufnych wobec Demokratów. Wybór Walza może być zatem ukłonem w kierunku elektoratu złożonego z osób wahających się lub deklarujących umiarkowane poglądy, potencjalnie zrażonych nieprzewidywalnością zarzucaną kandydatowi Republikanów Donaldowi Trumpowi - podkreślają w ostatnich dniach amerykańscy analitycy i media.

We wtorek wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego (prawdopodobnie w nocy z wtorku na środę czasu polskiego) na Uniwersytecie Temple w Filadelfii ma dojść do pierwszego publicznego wystąpienia Kamali Harris wraz z jej "running mate'em", a więc kandydatem na wiceprezydenta USA w przyszłej administracji. (PAP)