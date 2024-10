Trump: Imigranci przywożą do Ameryki "złe geny". Wpuściliśmy do kraju tysiące "morderców"

Imigranci przywożą do Ameryki "złe geny" - powiedział w poniedziałek były prezydent Donald Trump w wywiadzie radiowym; oskarżył swą demokratyczną rywalkę Kamalę Harris o to, że za sprawą swojej polityki migracyjnej pozwoliła, by do USA dostały się tysiące "morderców".