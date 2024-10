Już w pierwszym tygodniu października w 77% z tych sklepów Costco, w których dostępne są sztabki złota, zostały one wyprzedane. Sztabki metalu szlachetnego znikają z półek szybciej, niż można je uzupełnić.

Złoto jako bezpieczna przystań

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez agencję Bloomberg, w pierwszym tygodniu października aż 77% ankietowanych placówek Costco zgłosiło wyprzedane zapasy złota. Podkreśla to rosnącą tendencję wśród kupujących, aby gromadzić aktywa materialne jako zabezpieczenie przed niestabilnością finansową. Ankietowane sklepy stwierdziły, że już uzupełniły zapasy złota – podaje Quartz.

W przeszłości złoto służyło jako bezpieczna przystań w okresach zawirowań gospodarczych. W czasach inflacji, napięć geopolitycznych lub zmienności rynkowej inwestorzy gromadzą majątek w złocie, postrzegając je jako niezawodny magazyn wartości. Niedawny wzrost sprzedaży sztabek złota w Costco oznacza ponowne zainteresowanie ponadczasową strategią inwestycyjną. Wskazuje na to również cena surowca, która wzrosła do rekordowych poziomów.

Złoto i platyna w supermarkecie

Costco rozpoczęło sprzedaż sztabek złota we wrześniu ubiegłego roku za około 2 tysiące dolarów każda swoim członkom (Costco działa na zasadzie przywileju członkowskiego). Pod koniec stycznia zaczął oferować srebrne monety o wadze jednej uncji w opakowaniu po 25 sztuk za 675 dolarów. Ostatnio sprzedawca zaczął sprzedawać jednouncjowe sztabki platyny za 1 089,99 dol.

Złoto pozostaje najlepiej sprzedającym się metalem szlachetnym w Costco. Na początku tego roku gigant handlu detalicznego mógł uzyskać nawet około 200 milionów dolarów miesięcznie ze sprzedaży sztabek złota, jak podaje Wells Fargo.

Popyt na złoto nadal rośnie, a implikacje są znaczące. W szerszym ujęciu, zakupowy szał nie tylko ilustruje zmianę zaufania konsumentów, ale także rodzi ważne pytania dotyczące przyszłości strategii inwestycyjnych. Czy trend ten będzie oznaczał trwałe zaangażowanie w złoto, czy jest to jedynie tymczasowa reakcja na bieżące wydarzenia? Póki co, puste półki w Costco przypominają o tym, jak wiele konsumenci są w stanie zrobić, by zabezpieczyć swoją przyszłość – kwituje redakcja Quartz.