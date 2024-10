Dyrektor generalny Tesli stał się bliskim sojusznikiem politycznym byłego prezydenta. Wystąpił na jego wiecu wyborczym w Butler w Pensylwanii, gdzie złożył mu hołd. Jednak Donald Trump nazwał w czwartek ideę autonomicznych pojazdów (AV) „niepokojącą”, na kilka godzin przed tym, jak Elon Musk miał zaprezentować prototyp robotaxi Tesli – pisze redakcja Quartz. „Czy lubicie autonomiczne pojazdy? Czy ktoś lubi autonomiczne pojazdy?” – zapytał Trump tłum w Detroit Economic Club. „Niektórzy ludzie lubią, nie wiem; dla mnie to trochę niepokojące” – dodał.

Trump nie raz krytykował pojazdy autonomiczne

Trump rzadko wypowiadał się na temat technologii, ale jest znany z tego, że prywatnie krytykował AV za kulisami. W 2019 r. Axios cytował słowa Trumpa, że autonomiczne samochody „nigdy nie będą działać” i pozostawał nieufny, pomimo entuzjazmu swojego Departamentu Transportu. Na wiecu w Detroit Trump zobowiązał się do powstrzymania chińskich samojezdnych pojazdów przed działaniem w USA.

Musk lansuje robotaxi

Nie jest jasne, jakie stanowisko zajmie jego potencjalna przyszła administracja w sprawie technologii. Swój komentarz były prezydent wygłosił na chwilę przed kluczowym wydarzeniem dla Muska i premiery jego robotaxi – autonomicznej taksówki.

Musk przedstawił swoją wizję sieci robotaxi jako „połączenie Airbnb i Ubera”, ponieważ właściciele mogą wybrać swoje samochody do usługi w wolnym czasie. Ewentualna flota robotaxi mogłaby, według najbardziej optymistycznych szacunków, stanowić nawet 90% wartości Tesli do 2029 roku, o ile uda jej się wystartować w nadchodzących latach. Tesla pozostaje w tyle za wieloma chińskimi konkurentami, takimi jak wspierany przez Toyotę koncern Pony.ai i internetowy gigant Baidu, który obsługuje AV za pośrednictwem swojej usługi Apollo Go.

Nie będzie chińskich AV na amerykańskich drogach

„Autonomiczne pojazdy nie będą mogły poruszać się po amerykańskich drogach” – oświadczył w czwartek Trump, odnosząc się do chińskich firm testujących swoją technologię w USA. Kilka chińskich firm zajmujących się autonomicznymi samochodami od jakiegoś czasu przeprowadza testy drogowe w USA, chociaż wiele z nich zaczęło ograniczać swoją działalność w ostatnich latach, gdy napięcia między USA a Chinami wzrosły. Departament Handlu prezydenta Joe Bidena zapowiedział również, że w planach jest zakaz wykorzystywania oprogramowania pojazdów autonomicznych z Chin od 2027 roku.

Bez ulg na pojazdy elektryczne

Republikański kandydat na prezydenta wziął na cel również federalną ulgę podatkową w wysokości 7500 dolarów na zakup pojazdów elektrycznych. Nazywał ją „ulgą podatkową dla bogatych ludzi”. Branża obawia się, że potencjalna administracja Trumpa może zlikwidować ulgę podatkową, co prawdopodobnie zaszkodziłoby sprzedaży głównych producentów samochodów, takich jak General Motors i Hyundai Motor Co. Utrudniłoby to sytuację konkurentów Elona Muska.