Umarzalne pożyczki i legalizacja marihuany. Harris idzie po czarnoskórych wyborców

Kandydatka Demokratów na prezydentkę Kamala Harris zaprezentowała właśnie program o nazwie „Agenda szans” skierowany do afroamerykańskich mężczyzn. Zawiera on m. in. propozycję wprowadzenia pożyczek dla przedsiębiorców, które będą mogły zostać w pełni umorzone - pisze CNBC.