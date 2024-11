F-35C przetestowany w boju

W weekend 9-10 listopada 2024 roku amerykańskie samoloty F-35C przeszły chrzest bojowy. Jak możemy przeczytać za pośrednictwem DVIDS (Defense Visual Information Distribution Service), należące do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych (USMC) samoloty F-35C Lightning II z eskadry Marine Fighter Attack Squadron (VMFA) 314 przeprowadziły pierwsze bojowe naloty.

Amerykańskie Siły Zbrojne realizują na Morzu Czerwonym działania związane z ochroną handlowej żeglugi przed atakami jemeńskich rebeliantów Huti. VMFA 314 jest częścią Carrier Air Wing (CVW) 9 lotniskowca USS Abraham Lincoln (CVN 72). W omawiany weekend przeprowadzona została cała seria ataków.

Celem nalotów amerykańskich myśliwców 5. generacji były magazyny broni kontrolowane przez Huti w Jemenie. Obiekty te przechowywały broń konwencjonalną, w tym pociski przeciwokrętowe, które były wykorzystywane przez wspieranych przez Iran rebeliantów do atakowania jednostek wojskowych i cywilnych pływających po wodach międzynarodowych na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej.

F-35C udowodnił swoją przewagę bojową, przelatując przez przestrzeń powietrzną przeciwnika i uderzając w cele w sercu terytorium rebeliantów Huti przez kilka dni. „Moi Marines są zaszczyceni, że jako pierwsi walczyli na F-35C – powiedział podpułkownik Jeffrey „Wiki” Davis, dowódca VMFA-314.

Samoloty F-35C w amerykańskich siłach zbrojnych

Amerykanie, planując modernizację floty samolotów myśliwskich, postawili na maksymalne uproszczenie kwestii logistycznych. Dlatego zarówno startujące z lotniskowców pokładowe F/A-18 Super Hornet, jak i wielozadaniowe F-16 zostaną zastąpione przez F-35. Do USAF (Siły Powietrzne) w miejsce F-16 trafiają F-35A, zaś na pokładach lotniskowych meldują się pierwsze F-35C oraz F-35B (pionowego startu i lądowania).

Samolot F-35C jest więc dostosowanym do operowania z pokładów okrętów wariantem maszyny 5. generacji. Od wersji dla Sił Powietrznych różni się m.in. większą powierzchnią skrzydeł (co jest konieczne przy startach na tak krótkich pasach), wzmocnionym podwoziem czy specjalnym hakiem (tailhook) służącym do łapania lin (nazywanych aerofiniszerami) na pokładzie.

Obecnie zadania obrońców floty realizują samoloty F/A-18 Super Hornet. Jest to samolot 4. generacji. Przewagą samolotu F-35C są nowoczesne systemy awioniczne, które zwiększają świadomość sytuacyjną pilotów. Maszyny posiadają nowoczesne radary oraz komory na wewnętrzne uzbrojenie. Dzięki temu, że myśliwiec wykonano w technologii obniżonej wykrywalności (stealth), idealnie nadaje się on do operowania w środowisku wysoce nasyconym obroną przeciwlotniczą przeciwnika.

Samolot F-35 to rewolucja w Siłach Zbrojnych

Dzięki masowej produkcji oraz zastosowaniu supernowoczesnych technologii F-35 jest prawdziwą rewolucją dla państw, które go stosują. F-35C był jedynym wariantem, który do listopada 2024 roku nie został wykorzystany w misji bojowej. Amerykańskie F-35B brały udział w walce już w 2018 roku, gdy samoloty przypisane do Essex Amphibious Ready Group przeprowadziły naloty na Talibów w Afganistanie oraz ISIS w Syrii. Pierwsza misja bojowa F-35A Sił Powietrznych USA miała miejsce rok później, kiedy atakowano cele ISIS w Iraku.

Jedynym użytkownikiem maszyny F-35C są Stany Zjednoczone. Jest tak, ponieważ niewiele krajów na świecie dysponuje tak dużymi lotniskowcami. Ambicje do posiadania takich zdolności mają obecnie Chińczycy. Ci jednak z oczywistym względów nie zakupią tych myśliwców. Opracowali oni jednak swoje pokładowe samoloty 5. generacji (J-20 oraz J-35), które mają być odpowiedzią na amerykańskie Błyskawice.

Eskadra „Black Knights” z VMFA-314 (której piloci dokonali ataków na Huti), stacjonuje w Miramar w Kalifornii. W 2020 roku eskadra przeszła z samolotów F/A-18 na F-35C, stając się pierwszą operacyjną eskadrą w amerykańskiej Marynarce Wojennej i Korpusie Piechoty Morskiej, która obsługiwała myśliwce piątej generacji. VMFA 314 była również pierwszą operacyjną eskadrą Korpusu Piechoty Morskiej, która latała na F-4 Phantom i F-18 Hornet.