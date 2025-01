Wszyscy nielegalni migranci podlegają deportacjom

Zapytana o to, czy akcja deportacyjna nowej administracji obejmuje wyłącznie osoby z przeszłością kryminalną, czy także tych, którzy nielegalnie wjechali do kraju, Leavitt stwierdziła: "dotyczy to wszystkich, bo złamali prawo (naszego) kraju, a zatem są przestępcami".

Osoby po wygaśnięciu wiz

Podczas swojego pierwszego briefingu prasowego dodała, że dotyczy to również osób, które pozostały w USA po wygaśnięciu wiz. "Jeśli osoba pozostała po wygaśnięciu wizy, przebywa w kraju nielegalnie, a zatem jest nielegalnym imigrantem i podlega deportacjom" - zaznaczyła.

Ilu Polakom grozi deportacja?

Według danych Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), w tej kategorii plasuje się zdecydowana większość nielegalnych imigrantów, w tym nielegalnie przebywający w USA Polacy, których liczbę DHS szacuje na 70 tys.

Podczas środowego briefingu Leavitt przedstawiała dziennikarzom zdjęcia deportowanych przestępców, w tym oskarżanych o pedofilię, czy zabójstwa. Według NBC News, niemal połowa z zatrzymanych w poniedziałek 1,2 tys. nielegalnych imigrantów nie miała na koncie żadnych przestępstw. Nie ma dotąd jednak informacji wskazujących, by wśród aresztowanych była znacząca liczba Polaków.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)