Amerykańska broń jądrowa na wschodniej flance? Wiceprezydent USA: Byłbym zszokowany

Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla "Financial Times" wezwał USA do rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Polski. Wiceprezydent USA J.D Vance, odnosząc się do tych słów, powiedział w czwartek w wywiadzie dla Fox News, że "byłby zszokowany", gdyby prezydent Donald Trump zdecydował, aby broń jądrowa została rozmieszczona na wschodzie Europy.