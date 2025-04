Bilion na armię! Trump ogłasza największy budżet obronny w historii USA

Administracja Donalda Trumpa przeszła do historii – ogłosiła bowiem rekordowy budżet obronny o wartości niemal 1 biliona dolarów, co czyni go największym w dziejach Stanów Zjednoczonych. Ogłoszenie padło z ust samego prezydenta, podczas spotkania z premierem Izraela, Benjaminem Netanjahu, w Białym Domu. Decyzja zaskakuje, bo równolegle trwają cięcia wydatków federalnych.