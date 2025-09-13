Warunki Trumpa dla sankcji NATO wobec Rosji

Podkreślił, że „zaangażowanie NATO w zwycięstwo było znacznie mniejsze niż 100 proc., a zakupy rosyjskiej ropy przez niektórych były szokujące!”.

Reklama

„Znacznie osłabiają one waszą pozycję negocjacyjną i siłę przetargową wobec Rosji” - dodał. „W każdym razie, jestem gotowy »ruszyć«, gdy będziecie gotowi. Tylko powiedzcie, kiedy” - zaapelował.

Cła NATO na Chiny mogą pomóc zakończyć wojnę na Ukrainie

Trump przekonuje też, że nałożenie przez wszystkie pozostałe kraje NATO ceł na Chiny w wysokości od 50 do 100 proc. to kolejny czynnik, który pomoże zakończyć wojnę na Ukrainie. Zdaniem amerykańskiego prezydenta Chiny mają silny wpływ na Rosję, a „te potężne cła złamią tę zależność".

„Wierzę, że nałożenie przez NATO, jako grupę, ceł w wysokości 50 do 100 proc. na Chiny, które zostaną całkowicie uchylone po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą, również bardzo pomoże w zakończeniu tej śmiercionośnej, ale śmiesznej wojny” - napisał Trump.

Trump o przyczynach i skutkach wojny

„To nie jest wojna Trumpa (nigdy by się nie zaczęła, gdybym był prezydentem!)” - napisał. „To wojna Bidena i Zełenskiego. Jestem tu tylko po to, by pomóc ją powstrzymać i uratować tysiące rosyjskich i ukraińskich istnień (w zeszłym tygodniu zginęło 7118 osób. Szalone!). Jeśli NATO zrobi, jak mówię, wojna szybko się skończy, a wszystkie te życia zostaną ocalone! Jeśli nie, to po prostu marnujecie mój czas, energię i pieniądze Stanów Zjednoczonych” - oznajmił amerykański przywódca.

W piątek Trump powiedział w wywiadzie dla telewizji Fox News, że jego cierpliwość wobec przywódcy Rosji Władimira Putina wyczerpuje się, ale nie zagroził Moskwie nowymi sankcjami.

Komentarze amerykańskich urzędników

Minister energii USA Chris Wright powiedział 8 września w wywiadzie dla dziennika „Financial Times”, że kraje Unii Europejskiej powinny zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy i gazu, jeśli chcą, aby Waszyngton zaostrzył sankcje gospodarcze wobec Moskwy