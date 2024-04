Ile procent PKB Wielka Brytania przeznaczy na obronność? Sunak zapowiada duże zmiany

Brytyjski premier Rishi Sunak ogłosił podczas wystąpienia w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. gen. Tadeusza Kościuszki w Warszawie znaczące zwiększenie wydatków na obronność kraju. Zadeklarował wzrost do 2,5 proc. PKB do 2030 roku, co przekłada się na dodatkowe 75 miliardów funtów. Ta historyczna inwestycja ma na celu przeciwdziałać rosnącym zagrożeniom hybrydowym oraz dezinformacji ze strony państw takich jak Rosja, Iran i Korea Północna, wzmacniając bezpieczeństwo narodowe bez konieczności zaciągania długu.