Fotoradar w miejscu wypadku. Nowe urządzenie stanie przy Grochowskiej

Po tragicznym wypadku, do którego doszło 19 grudnia w Warszawie, na ul. Grochowskiej, miasto przyspieszyło działania związane z instalacją fotoradarów. Wiemy już, że w ciągu kilku miesięcy w miejscu wypadku stanie stacjonarne urządzenie.

Jak ustalił „Forsal” w tym celu Generalna Inspekcja Transportu Drogowego (GITD) spotkała się ze stołecznym Zarządem Dróg Miejskich już na dzień po wypadku. GITD przystało na propozycję miasta, ale w tej chwili czeka na opinię Komendy Stołecznej Policji. To część procedury, która umożliwia montaż urządzenia.

Fotoradar z Mostu Poniatowskiego trafi na Grochowską

- Wkrótce m.st. Warszawa będzie instalować odcinkowy pomiar prędkości na Moście Poniatowskiego. Jak Państwo wiecie, znajduje się tam obecnie sześć fotoradarów stacjonarnych. Jeden z nich zostanie przeniesiony i zainstalowany na tym skrzyżowaniu, na którym zginął sześcioletni chłopczyk – powiedział Marek Konkolewski, zastępca dyrektora GITD.

Mowa o skrzyżowaniu ul. Grochowskiej z ul. Zamieniecką na Pradze-Południe. Poza kwestiami formalnymi, przede wszystkim opinią policji, potrzebne jest zorganizowanie przyłącza energii elektrycznej. To największy problem. Niektóre z miejskich inwestycji czekały miesiącami na podłączenie do sieci. GITD zapewnia, że z ich strony nie będzie zbędnej zwłoki. Przeniesienie fotoradaru i ustawienie w nowym miejscu sfinansuje miasto.

Siedem nowych-starych fotoradarów w Warszawie

- W najbliższym czasie m.st. Warszawa zainstaluje odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady, a także, jak wcześniej powiedziałem, na Moście Poniatowskiego. Wszystkie sześć pozostałych urządzeń stacjonarnych (po instalacji OPP na moście – red.) zostaną rozdysponowane wspólnie z miastem. Trafią tam, gdzie społeczność lokalna czuje się zagrożona – mówi Konkolewski.

Obecnie na Moście Poniatowskiego znajduje się sześć stacjonarnych fotoradarów. Jak dowiedział się „Forsal” ZDM ma już pomysł na wykorzystanie wszystkich. Pierwszy na pewno trafi na Grochowską, a kolejne w miejsca, gdzie dochodziło do wielu wypadków i kolizji. Zniknie także fotoradar przed tunelem Wisłostrady.

- Wiemy już, że po uruchomieniu odcinkowego pomiaru, fotoradar z Wisłostrady zostanie przeniesiony na skrzyżowanie przy ul. Wóycickiego. Przygotowujemy się też do OPP na Moście Poniatowskiego i tam plan jest taki sam. Sześć fotoradarów przestawimy w miejsca, w których są potrzebne. Nie wszystkie lokalizacje nowych fotoradarów mamy jeszcze ustalone – mówi „Forsalowi” Jakub Dybalski z ZDM.

Cała operacja zakończy się w tym roku, przy czym priorytet ma ustawienie fotoradaru na ul. Grochowskiej.