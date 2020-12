Chodzi o ok. 16,6-km odcinek S19 Białystok Zachód - Białystok Księżyno oraz fragment S19 Białystok Księżyno- Białystok Południe (8 km) wraz z modernizacją ok. 13 km dk 65 w stronę Grabówki (w większości będzie to droga jednojezdniowa).

To kolejne umowy zwarte w wykonawcami podlaskich odcinków S19 Via Carpatia. W ostatnich tygodniach podpisano umowę na projekt i budowę 13-km odcinka Białystok Południe-Ploski, który będzie wylotem S19 na południe od miasta.

Budowa inwestycji, na które w środę podpisano umowy, ma się zacząć jesienią 2021 r., a zakończyć pod koniec sierpnia 2024 r.

Odcinek Białystok Zachód- Białystok Księżyno zrealizuje firma Budimex, a drugą umowę: Białystok Księżyno-Białystok Południe z dk 65 - konsorcjum Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. i Aldesa Construcciones SA.

Wartość umowy z Budimeksem to 577 mln zł, z Aldesa - 456,1 mln zł.

Na odcinku Białystok Zachód - Księżyno powstaną dwa węzły drogowe: Białystok Starosielce i Księżyno, dwa wiadukty kolejowe, w tym jeden nad linią kolejową nr 6 Białystok-Warszawa. Na odcinku, który będzie budować Aldesa, powstanie węzeł drogowy Białystok Południe, a także 24 różne obiekty inżynierskie.

Umowy podpisano podczas konferencji w trybie online. Uczestniczący w niej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że południowa i zachodnia obwodnica Białegostoku odciąży miasto z ciężkiego ruchu. Podkreślił krajowe i międzynarodowe znaczenie szlaku północ-południe Via Carpatia.

"Szlak Via Carpatia jest drogą życia dla Polski wschodniej, ale i kręgosłupem komunikacyjnym Inicjatywy Trójmorza" - mówił Adamczyk. Przypomniał, że drogę tę realizują także obecnie inne kraje - od nadbałtyckich po bałkańskie, bo wiążą z nią duże nadzieje na rozwój gospodarczy.

"Ten szlak połączy Morze Bałtyckie, Białystok, Lublin i Rzeszów z południem Europy, w tym Morzem Czarnym i Morzem Egejskim" - mówił Adamczyk. Wskazał, że trwają prace na Węgrzech i Słowacji; Rumunia traktuje ją jako jeden z głównych priorytetów komunikacyjnych, ważna jest także dla Litwy i Bułgarii, projekt wspiera Chorwacja.

Adamczyk zapewniał, że Polska chce zbudować całą Via Carpatię na przełomie 2025 i 2026 r. Podkreślał, że takie daty podawano od początku i trwają konsekwentnie prace, by tego dotrzymać. W 2021 r. mają być oddane do użytku pierwsze odcinki na trasie Lublin-Rzeszów - dodał.

P.o. dyrektora generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski powiedział, że prace nad przygotowaniem i budową S19 idą "zgodnie z planem". Zaznaczył, że podpisane w środę umowy są ważne dla aglomeracji białostockiej.

GDDKiA przypomniała, że w 2020 r. ogłoszono 10 przetargów na podlaskie odcinki S19 (łącznie to ponad 134 km drogi), do ogłoszenia zostały jeszcze trzy odcinki północne od Dobrzyniewa w stronę Sokółki i Kuźnicy (łączna długość ok. 46 km). W 2021 r. ma być decyzja środowiskowa.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podkreślił, że podpisywane umowy na budowę Via Carpatia są "historyczne" dla regionu. Wiele osób nie wierzyło, że do budowy tej drogi dojdzie, było wiele głosów sceptycznych, a jest ona ważna dla rozwoju gospodarczego regionu, równomiernego rozwoju kraju - mówił.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka

kow/ pad/