"Boeing 737-400F linii lotniczej ASL Airlines wystartował z położonej we Włoszech Katanii i o godzinie 03.20 wylądował na pyrzowickim lotnisku, skąd o 07.30 wyruszył do hiszpańskiego Madrytu" - poinformował Jakub Mańka z działu komunikacji i promocji pyrzowickiego lotniska.

Nowe połączenie cargo między Mediolanem, Katanią, Katowicami i Madrytem będzie realizowane codziennie. To czwarta przebiegająca przez Pyrzowice trasa realizowana przez linie lotnicze na zlecenie Amazonu, a zarazem trzecia zainaugurowana dla tej firmy od początku lipca tego roku.

"Decyzję Amazonu o uruchomieniu w Katowice Airport trzech nowych regularnych połączeń towarowych w przeciągu miesiąca traktujemy jako potwierdzenie, jak istotnym segmentem ruchu na pyrzowickim lotnisku jest lotniczy przewóz frachtu" - skomentował prezes zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL) Artur Tomasik.

Przypomniał, że plan rozwoju podkatowickiego lotniska zakłada m.in. rozbudowę strefy przeznaczonej do obsługi frachtu lotniczego. Port w Pyrzowicach od lat notuje rekordowe rezultaty w tym segmencie ruchu, umacniając się na pozycji lidera lotniczego cargo wśród polskich portów regionalnych.

"Według naszych prognoz, rok 2021 zakończymy z ponad 50-procentowym wzrostem i 30 tys. tonami obsłużonego ładunku" - poinformował prezes Tomasik.

W ubiegłym roku z i do Katowice Airport przewieziono rekordowe 20 369 ton lotniczego frachtu, a w pierwszej połowie tego roku ponad 13,8 tys. ton. To wynik o ponad 52 proc. lepszy niż w pierwszej połowie zeszłego roku i najlepszy ze wszystkich krajowych portów regionalnych.

Wcześniej samoloty towarowe linii ASL Airlines obsługiwały dla Amazonu połączenie między Katowicami, Kolonią-Bonn i East Midlands. W lipcu doszły kolejne dwie trasy: między Mediolanem, Cagliari, Katowicami i Paryżem (obsługiwane przez linię Bluebird Nordic) oraz między Katowicami, Hanowerem i Mediolanem (linia ASL Airlines). Siatka regularnych połączeń towarowych w Katowice Airport składa się obecnie z dziesięciu tras, przebiegających m.in. przez Frankfurt, Wiedeń, Liege, Lipsk, Gdańsk i Rygę.

Port Katowice od 2007 r. rozwija infrastrukturę cargo. Gdy ponad dekadę temu rozpoczynała się rozbudowa lotniska, firmy kurierskie obsługiwały rocznie ok. 8 tys. ton cargo. Oddana do użytku w 2015 r. droga startowa o długości 3200 metrów, z II kategorią operacji lotniczych do lądowań i niskimi minimami LVP (Low Visibility Procedures – procedury niskiej widoczności) do startów, daje przewoźnikom cargo pewność, że także przy złej pogodzie ich samoloty wylądują lub wystartują, zapewniając czasowe dostawy.

W 2016 r. uruchomiony został nowy terminal cargo o powierzchni 12 tys. mkw. Otwarto przed nim nową płytę postojową dla frachtowców. W 2017 r. rozpoczęła się jej dwuetapowa rozbudowa, którą zgodnie z planem zakończono pod koniec 2019 r. Obecnie na płycie postojowej przed terminalem towarowym znajduje się 10 stanowisk dla samolotów kodu C, czyli typu Boeing 737/Airbus A320. Płyta jest tak zaprojektowana, by w razie potrzeby mogła obsługiwać także większe maszyny, jak np. Boeing 747-8F.

Liczba miejsc postojowych na płycie cargo zabezpiecza potrzeby rozwoju firm kurierskich na najbliższe lata. W związku z tym, że prognozy wskazują na dalsze wzrosty przewozów w Pyrzowicach, rozpoczęto jednak prace nad projektem drugiego terminalu cargo.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię było to 1,44 mln pasażerów. Lotnisko jest też krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ pad/