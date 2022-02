Umowę na zadanie pn. „Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego” podpisano w czwartek na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni roboty wykona konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych sp. z o.o. w Gdańsku (lider), Rohde Nielsen A/S – Partner z Danii oraz Van den Herik Kust-en Oeverwerken B.V. – Partner z Holandii.

Tor podejściowy do Portu Gdynia ma długość 3,7 kilometra.

„Otwieramy nową jakość, która polega na pogłębieniu toru do 17 metrów i poszerzeniu do 280 metrów. Będzie to taka trasa szybkiego ruchu do gdyńskiego portu, który ma się rozwijać i przyjmować statki o długości 400 metrów” – powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski.

Wyjaśnił, że w ramach inwestycji dojdzie też m.in. do zmiany posadowienia południowych i północnych główek wejściowych do portu. Pojawi się też nowe oznakowanie nawigacyjne.

Koszt inwestycji to ok. 130 mln zł, z czego ponad 100 mln zł stanowi dotacja z budżetu Unii Europejskiej.

Uroczystość podpisania umowy ws. pogłębienia toru podejściowego do Portu Gdynia odbyła się w ramach seminarium pod hasłem "Fit for 55. Szanse i zagrożenia dla transportu morskiego". Konferencję zorganizował Polski Rejestr Statków S.A. i Uniwersytet Morski w Gdyni. (PAP)

autor: Robert Pietrzak

