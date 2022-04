W dyskusji poświęconej infrastrukturze pojawił się również wątek rozwoju kolei w regionach. I tu również ważne jest współdziałanie. 20 kwietnia Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra infrastruktury projekt ustawy, który zwiększa budżet programu Kolej Plus z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie 34 przedsięwzięć, zamiast planowanych wcześniej 17. Chodzi o realizację inwestycji liniowych - modernizację lub budowę nowych linii kolejowych, w tym mijanek czy łącznic. Program będzie realizowany do 2028 r. a powiększenie budżetu jest efektem zainteresowania programem samorządów terytorialnych, które partycypują finansowo w programie. Obejmie on ponad 1200 km linii kolejowych.