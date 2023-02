Poranny rejs Lufthansy z Warszawy do Frankfurtu nie odbył się z powodu problemów, leżących po stronie przewoźnika - poinformowała w środę PAP rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont. Na lotnisku we Frankfurcie doszło do awarii.

W środę na największym niemieckim lotnisku we Frankfurcie koparka uszkodziła kabel, przez co przestał działać system informatyczny Lufthansy. W efekcie odwołano lub opóźniono część lotów z i do tego portu. Problem dotyczy głównie systemów odprawy i wejścia na pokład. Reklama "Poranny rejs do Frankfurtu nie odbył się z powodu problemów, leżących po stronie przewoźnika" - przekazała Dermont. Zapewniła, że pasażerami zaopiekował się agent handlingowy linii lotniczej. Zaleciła jednocześnie bezpośredni kontakt z przewoźnikiem w celu uzyskania aktualnych informacji o planowanych rejsach. Z internetowego rozkładu lotów stołecznego lotniska wynika, że opóźniony był m.in. przylot Lufthansy z Monachium. Powtórka komunikacyjnego koszmaru? Lotnisko Schiphol już zapowiedziało, że ograniczy liczbę pasażerów Zobacz również Rzecznika PLL LOT Krzysztof Moczulski poinformował PAP, że awaria nie ma wpływu na realizację połączeń polskiego przewoźnika do Niemiec. "Latamy zgodnie z rozkładem. Nie anulowaliśmy żadnych rejsów" - przekazał. LOT lata z Warszawy m.in. do Frankfurtu i Monachium. Autor: Aneta Oksiuta Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję