W 2022 r. łączną masę brutto ładunków morskich, obsłużonych we wszystkich portach UE, oszacowano na 3,48 mld ton, co oznacza wzrost o 0,8 proc. w porównaniu z 2021 r. (3,45 mld ton). Zakłócenia spowodowane pandemią koronawirusa doprowadziły do spadku o 7,3 proc. w 2020 r. (w porównaniu z 2019 r.) - podaje Eurostat.