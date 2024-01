To rekord w historii kraju - zauważa gazeta. Poprzedni należał do fotoradaru zainstalowanego w tunelu Craeybeckx (także w Antwerpii). Ukarał on w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. około 60 tys. kierowców.

Kierowcy korzystający z autostrad w okolicach Antwerpii wkrótce będą musieli się pogodzić z jeszcze bardziej rygorystycznymi kontrolami. W marcu ub. roku Agencja Dróg i Ruchu poinformowała, że na drodze szybkiego ruchu w pobliżu stacji kolejowej Berchem powstanie odcinkowa kontrola prędkości.

Reklama

Liczba mandatów za przekroczenie prędkości wzrosła w Belgii z 3,37 mln w 2014 r. do 6,16 mln w 2022 roku, wynika z policyjnych statystyk.

Andrzej Pawluszek (PAP)