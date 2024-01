Firmy przestały mieć nadzieję, że sytuacja w transporcie morskim szybko wróci do normy. Nie dość, że nie widać poprawy bezpieczeństwa na Morzu Czerwonym, to na horyzoncie pojawił się nowy problem – niski poziom wód w Kanale Panamskim, co grozi jego wyłączeniem. Efekt jest taki, że transport morski z tygodnia na tydzień drożeje.

– Jak podają globalne indeksy, stawki za kontener 40-stopowy wzrosły w stosunku do poprzedniego tygodnia o 15 proc. – mówi Magdalena Wróbel, Commercial Manager Sea & Air, Raben Sea & Air.