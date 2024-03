O karze, zastosowanej wobec 60-letniego mężczyzny, poinformowano w czwartek na stronie internetowej władz Florencji.

Od lat, wyjaśnił zarząd miasta, tamtejszy kierowca dostawał mandaty za parkowanie samochodu w strefie ograniczonego ruchu, przy przejściu dla pieszych, na chodniku i na skrzyżowaniu, za przejazdy pasem dla pojazdów uprzywilejowanych i za nadmierną prędkość. Suma mandatów przekroczyła 30 tysięcy euro, do czego należy dodać karne odsetki za ich niezapłacenie.

Miejscowy urząd ściągający zaległe opłaty podjął w listopadzie zeszłego roku decyzję o konfiskacie samochodu dłużnika, o czym go poinformował. Kierowca dalej jednak nim jeździł. Gdy zatrzymano go do rutynowej kontroli, w trakcie weryfikacji danych okazało się, że pojazd został formalnie zajęty.

Teraz SUV-a najnowszej generacji o wartości 50 tysięcy euro definitywnie skonfiskowano. Jego właściciel otrzymał 176. mandat w wysokości prawie 2 tysięcy euro za prowadzenie auta objętego konfiskatą.