"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci (...) maszynisty Kolei Mazowieckich i wielkiego pasjonata kolei. Rodzinie i Najbliższym składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia" – poinformowały na Facebooku Koleje Mazowieckie.

Wypadek na trasie Ożarów Mazowiecki – Błonie

Do wypadku doszło w poniedziałek na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie na trasie Ożarów Mazowiecki – Błonie. Tam w naczepę samochodu ciężarowego przewożącego materiały budowlane uderzył pociąg Kolei Mazowieckich. Maszynista składu został ciężko ranny i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. "W składzie podróżowało ok. 100 osób" – poinformowała w poniedziałek rzecznik Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska. Nowakowska dodała, że jeden z pasażerów miał wskazanie do hospitalizacji.

Na przejeździe kolejowo-drogowym między Ożarowem a Błoniami pod pociąg Kolei Mazowieckich relacji Sochaczew – Warszawa Wschodnia wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony jest w rogatki i sygnalizację świetlną" – poinformował rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Karol Jakubowski.

Dodał, że zdarzenie spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów. "Pociągi PKP Intercity skierowano na trasę przez stacją Skierniewice. Koleje Mazowieckie organizują komunikację zastępczą. Informacje o zmianach w rozkładzie jazdy są na bieżąco przekazywane podróżnym na stacjach i na przystankach" – przekazał Jakubowski.

W związku z wypadkiem wprowadzono wzajemne honorowanie biletów. Bilet KM są honorowane w pociągach Inter City kursujących na trasach: Warszawa – Łowicz; Warszawa – Skierniewice; Łowicz – Skierniewice, a także w autobusach linii 713 na trasie Ożarów Maz. – Cm. Wolski, w tramwajach 10: Cm. Wolski – Dworzec Centralny i 26 na trasie Cm. Wolski – Warszawa Wschodnia.