Dla drogowców podkarpacki fragment drogi ekspresowej S19, który jest jedną z ważniejszych tras w Polsce, to jedno najbardziej skomplikowanych zadań do wykonania. Na trasie znajdują się liczne wykopy i estakady, z których najwyższa jest 100 m nad gruntem.

Reklama

Jak podkreślił Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, po przerwie zimowej tempo prac znacznie przyspieszyło. Podał, że jeśli chodzi o roboty drogowe, to już wykonano m.in. ponad 2,8 mln m sześc. wykopów i ponad 1 mln m sześc. nasypów. „Szczególne postępy robót widać przy realizacji obiektów inżynierskich, których zaawansowanie wynosi prawie 50 proc.” – dodał Wysocki.

/> />

Wykonawca inwestycji, firma Intercor, obecna jest na placu budowy już 75 tygodni. Koniec prac jest zaplanowany na drugą połowę 2026 roku.

Powstanie najwyższa estakada w Polsce

Na tym odcinku projekt zakłada budowę ośmiu estakad na wysokich podporach. Wśród nich jest najwyższa budowana obecnie w Polsce estakadę ES-26, która znajduje się pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa. Najwyższa estakada będzie miała długość ok. 1,15 km i będzie wspierana filarami o wysokości ok. 80 m., co oznacza, że sama jezdnia będzie na wysokości prawie 100 m nad ziemią.

/> />

/> />

Poza imponującymi estakadami powstanie jeszcze pięć wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt, które jak zaznaczył Wysocki, mają umożliwić zwierzętom bezpieczne przejście pod budowaną trasą szybkiego ruchu. „Prace przy ich budowie są już bardzo zaawansowane i polegają głównie na pracach wykończeniowych” – dodał.

Co jeszcze jest w planach budowy?

W ramach tej niezwykle ważnej inwestycji, szczególne dla wschodniej części kraju, powstanie ponad 11,5 km dwujezdniowej drogi ekspresowej, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach oraz pasem awaryjnym.

Na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. w rejonie miejscowości Strzyżów wybudowany zostanie węzeł Żarnowa–Strzyżów. W planach jest też wybudowanie Miejsca Obsługi Podróżnych Jawornik, które będzie usytuowane na trasie w kierunku Rzeszowa.

/> />

/> />

Jak podkreślił Wysocki, powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. „Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziału na dwa odcinki: Babica – Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik – Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna, służąca m.in. służbom ratowniczym jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik” – wskazał.