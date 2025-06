Ceny ropy spadają, a ceny paliw na polskich stacjach wciąż rosną. Co się dzieje?

Kierowcy znów mają do czynienia ze znanym zjawiskiem na stacjach benzynowych: gdy ceny ropy naftowej gwałtownie rosły po atakach Izraela na Iran, bardzo szybko przekładało się to na ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce. Gdy jednak ceny ropy zaczęły gwałtownie i mocno spadać, to analogicznych spadków na stacjach benzynowych nie ma, a w części miejsc ceny paliw dalej rosną. Dlaczego tak się dzieje?