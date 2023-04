Eksperci obserwują rosnące zainteresowanie nowymi rowerami, odpowiadające dużej popularności jednośladów tuż po zniesieniu pandemicznych ograniczeń w 2021 roku. Wskaźnik osób posiadających własny rower wzrósł w ciągu roku z 71 do 79%. W dobie inflacji oraz wysokich cen paliw, to właśnie rower ma szansę stać się głównym środkiem transportu podczas codziennych dojazdów oraz świetnym sposobem na weekendowe i wakacyjne wyjazdy.

Duży wzrost zainteresowania rowerami widać praktycznie na każdym kroku. Polacy przekonali się, że to właśnie rower może być świetnym sposobem na udaną, pełną emocji aktywność fizyczną oraz że to realna alternatywa dla samochodu podczas codziennych dojazdów. Sezon rowerowy ruszył w pełni, choć do tej pory pogoda raczej nie zachęcała do jazdy. Najnowsze badania przeprowadzone przez agencję badawczą Difference na zlecenie polskiego producenta rowerów KROSS pokazują, że Polacy deklarują wysokie zainteresowanie rowerami, porównywalne do boomu z 2021 roku, widoczne po zniesieniu pandemicznych obostrzeń. Odsetek osób planujących zakup roweru wzrósł z 25% (2022 rok) do 32%.

79% ankietowanych Polaków przyznaje, że ma własny rower. Przed rokiem było to 71%. Jednocześnie polscy konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich wyborów. Przed rokiem 51% osób rozważających zakup roweru nie potrafiła wskazać konkretnej marki, którą wybierze. Obecnie, odsetek ten spadł do 37%, co oznacza, że wiedza i świadomość konsumentów o rowerowym rynku jest coraz szersza. Z badań wynika również, że Polacy chcą kupować lepsze i droższe modele rowerów, w tym rowery elektryczne. Średnia deklarowana kwota, jaką respondenci chcą przeznaczyć na zakup roweru, wzrosła o 17% w ciągu kilku ostatnich miesięcy a ankietowani planują wydać na rower średnio nieco powyżej 2000 zł. Wśród najczęściej poszukiwanych modeli są rowery miejskie, górskie oraz dziecięce. W badaniach widać także rosnącą popularność rowerów elektrycznych. Liczba osób, które wybrały rower ze wspomaganiem znacznie wzrosła – z 5% (2021 rok) do 9% obecnie.

- Najnowsze badania pokazują, że Polacy aktywnie przesiadają się na rowery a zainteresowanie tym środkiem transportu jest znów na bardzo wysokim poziomie. Oprócz kwestii związanych ze zdrowiem i ekologią, silnym impulsem do takiej przesiadki są ceny paliw i rosnąca świadomość, że centra miast powinny i są coraz bardziej przyjazne rowerzystom – komentuje wyniki badania Jacek Bugaj z zarządu KROSS odpowiedzialny za sprzedaż.

Wyraźnie widać, że wraz z rozwojem infrastruktury rowerowej nad Wisłą, coraz więcej Polaków zmienia swoje transportowe przyzwyczajenia na wzór tych, które obserwujemy w krajach zachodniej Europy. Mieszkańcy większych miast wybierają rower jako środek transportu z uwagi na wygodę, funkcjonalność i poczucie niezależności. Znaczenie mają także aspekty ekonomiczne i coraz większa świadomość ekologiczna. Stąd coraz częściej rower zastępuje samochód nie tylko podczas codziennych dojazdów, ale staje się atrakcyjną alternatywą podczas weekendowych i wakacyjnych wyjazdów. Stale przybywa nowych ścieżek rowerowych, dzięki temu zarówno te krótsze jak i dłuższe odległości można wygodnie i bezpiecznie pokonać jednośladem.