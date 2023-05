Z inicjatywy Polski Rada Wykonawcza UNESCO przyjęła w piątek decyzję w sprawie promowania roweru jako uniwersalnego środka transportu - "Bicycle for all – Bicycle for sustainable and healthy lifestyles” ("Rower dla Wszystkich – Rower dla zrównoważonego i zdrowego stylu życia”).

Jesteśmy w pierwszej dziesiątce producentów rowerów na świecie Reklama "Polska zbudowała międzyregionalną koalicję złożoną z Austrii, Azerbejdżanu, Wietnamu, Meksyku, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kenii, aby przeforsować tę inicjatywę. Przyjęta decyzja ma charakter historyczny i jest ważna dla Polski, bo nawiązuje do ważnych tradycji rowerowych: Curie-Skłodowska, Żeromski, Prus, Sienkiewicz jeździli na rowerach, a 100 lat temu w Paryżu polscy kolarze zdobywali medal olimpijski dla naszego kraju. Nasza inicjatywa to element polskiej dyplomacji rowerowej" – powiedział PAP stały przedstawiciel Polski przy UNESCO Mariusz Lewicki. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce producentów rowerów na świecie Reklama „Promujemy Polskę jako kraj do jeżdżenia na rowerze. Jesteśmy też jednym z największych producentów rowerów w Europie i znajdujemy się w pierwszej dziesiątce na świecie” – dodał Lewicki.- Inicjatywa, która została przyjęta w drodze aklamacji, podkreśla znaczenie roweru jako środka przyjaznego klimatowi, łatwego w użyciu, będącego motorem integracji międzypokoleniowej. Wzywa także państwa członkowskie do rozbudowy infrastruktury rowerowej i zapewnienia bezpieczeństwa zarówno rowerzystom, jak i pieszym. W praktyce UNESCO zobowiązuje się do promowania roweru jako zrównoważonego środka transportu w swoich działaniach – podkreśla Lewicki. „'Bicycle For All' wpisuje się w szerszy kontekst promowania roweru jako elementu zrównoważonego rozwoju przez Polskę na forum ONZ. Dokument opisujący tę inicjatywę ma także wymiar symboliczny ze względu na obchodzoną w tym roku 5. rocznicę ustanowienia rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 72/272 Światowego Dnia Roweru (World Bicycle Day)” – wskazuje polskie przedstawicielstwo przy UNESCO. Warszawski ratusz promuje jazdę na rowerze, ale sam nie chce dać dobrego przykładu Zobacz również UNESCO jako wyspecjalizowana instytucja ONZ ds. edukacji, nauki i kultury jest dobrą platformą do promocji roweru jako elementu polityki edukacyjnej, zrównoważonego rozwoju czy środka transportu ułatwiającego odkrywanie kultury – wskazano w komunikacie prasowym. Następstwem przyjętej przez UNESCO decyzji będzie raport Unesco dotyczący wdrożenia zaleceń zawartych w dokumencie wiosną przyszłego roku. Z Paryża Katarzyna Stańko Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję