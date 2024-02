Rusza Metrorower

W systemie o nazwie Metrorower na razie dostępnych jest 1860 rowerów i 267 stacji. Jednoślady mogą wypożyczać mieszkańcy ośmiu miast: Katowic, Sosnowca, Tychów, Gliwic, Zabrza, Chorzowa, Siemianowic Śląskich i Czeladzi. Docelowo – do sierpnia tego roku przedsięwzięcie obejmie 7 tysięcy rowerów i 924 stacje w 31 gminach metropolii. Tym samym będzie to największy w Polsce i trzeci w Europie system rowerowy. Na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uruchomiła go firma Nextbike, która znana jest z miejskich wypożyczalni rowerów w wielu innych miastach Polski i Europy. - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest największą metropolią w tej części Europy. Jesteśmy swego rodzaju miastem miast, które z jednej strony pozwala miastom oraz gminom zachowywać swoją tożsamość, a z drugiej strony budować efekty synergii tam, gdzie granice wydają się zbędne. Założenia te idealnie realizuje Metrorower – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. Zakłada, że system będzie dobrym uzupełnieniem komunikacji miejskiej.

Rowery z nadajnikiem GPS

Na użytkowników Metroroweru czekają rowery IV generacji wyposażone w nadajnik GPS. Oznacza to, że nie będzie potrzeby przypinania ich do stojaków, a system pozwoli na swobodne przemieszczanie się pomiędzy gminami i pozostawienie roweru w innej miejscowości.

Tomasz Wojtkiewicz, szef Nextbike Polska zaznacza, że udostępnienie docelowej liczby stacji i rowerów nastąpi o rok wcześniej względem pierwotnej umowy z GZM.

- Taki system ma realną szansę, aby w ciągu roku wygenerować nawet kilkanaście milionów wypożyczeń, stając się potężną siłą w transformacji polskiej mobilności miejskiej. Weźmy przykład Warszawy, która dysponując 3000 rowerami na 1,76 miliona mieszkańców, w sezonie 2023 zanotowała około 5 milionów wypożyczeń. GZM licząca ponad 2 mln mieszkańców jawi się jako miejsce o znacznie większym potencjale – mówi Tomasz Wojtkiewicz.

Ile kosztuje wypożyczenie roweru?

Co ważne, każdy pasażer posiadający bilet średniookresowy lub długookresowy, od 24-godzinnych do 180-dniowych oraz posiadacz potwierdzonego w systemie Transport GZM prawa do bezpłatnych przejazdów, będzie mógł bezpłatnie korzystać z Metroroweru przez 60 minut dziennie. Za pół godziny jazdy pozostali użytkownicy zapłacą 1 zł, a za godzinę 2,50 zł. Wraz z dłuższym czasem stawka będzie wzrastać. Będzie można również wykupić abonamenty roczne, półroczne i miesięczne. Rowery będzie można wypożyczyć z poziomu dedykowanej aplikacji Metrorower, stworzonej przez Nextbike. Można w niej zlokalizować najbliższą stację czy rower, a także sprawdzić liczbę spalonych kalorii czy zmniejszony ślad węglowy. W przyszłości rowery będą również dostępne w aplikacji Transport GZM.