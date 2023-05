Według Statista Consumer Insights, 73 procent amerykańskich obywateli dojeżdżających do pracy korzysta z własnego samochodu, co czyni go zdecydowanie najpopularniejszym środkiem transportu. Natomiast rower jako środek transportu to nadal rzadkość. Dlaczego?

W Stanach Zjednoczonych dojazdy rowerem do pracy są nadal stosunkowo rzadkie, pomimo wielu korzyści, jakie ten sposób przemieszczania się po mieście oferuje w zakresie zdrowia osobistego, zmniejszenia ruchu i ograniczenia emisji. Reklama 13 proc. z 7649 respondentów korzysta z transportu publicznego, a tylko 11 proc. jeździ na rowerze. Jak pokazuje wykres statista.com, alternatywy dla samochodu stały się bardziej popularne od 2019 roku, ale żaden nawet nie zbliża się do podważenia statusu samochodu jako króla amerykańskich dojazdów do pracy. Dlaczego rowery są mniej popularne? Reklama Istnieje kilka czynników, które przyczyniają się do niskiej popularności rowerów jako środka codziennego transportu. Po pierwsze, Amerykanie są przyzwyczajeni do pokonywania większych odległości niż ludzie w większości krajów europejskich, co automatycznie wyklucza rower. Po drugie, wiele dużych miast w USA nie jest do końca przyjaznych rowerzystom. Według ostatnich badań, tylko dwa amerykańskie miasta znalazły się na liście 50 najbardziej przyjaznych rowerzystom miast na świecie, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak infrastruktura rowerowa, bezpieczeństwo i użytkowanie, a także rzeczy tak przyziemne, jak pogoda. Tomasz Lipczyński