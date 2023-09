W Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim z oferty darmowej komunikacji miejskiej mogą korzystać wszyscy podróżni bez żadnych wymogów. Kasowniki w pojazdach zostaną w tych miastach wyłączone. Dodatkowo w stolicy tego dnia można bez biletu podróżować pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz Kolei Mazowieckich. Tak samo będzie we Wrocławiu, gdzie za darmo będzie można korzystać z pociągów Kolei Dolnośląskich i Polregio.

W Lublinie i Częstochowie z oferty darmowych przejazdów komunikacją miejską skorzysta tylko właściciel auta

"Do akcji dołączyli także przewoźnicy aglomeracyjni na liniach 9xx i okoliczne gminy. Nie trzeba przy tym mieć ze sobą dowodu osobistego, czy prawa jazdy" – przekazał PAP Tomasz Sikora z wrocławskiego magistratu. W Szczecinie do bezpłatnego przejazdu pociągami regionalnymi dla dwóch osób będzie uprawniał dowód rejestracyjny samochodu. Akcją objęte są wszystkie pociągi regionalne na Pomorzu Zachodnim, ale także w województwach sąsiadujących, tj. w woj. lubuskim, pomorskim i wielkopolskim.

W województwie łódzkim pociągami oraz w Łodzi komunikacją miejską bezpłatnie będzie mogło poruszać się w piątek wraz z właścicielem auta tyle osób, na ile zarejestrowane jest auto. Natomiast w Lublinie i Częstochowie z oferty darmowych przejazdów komunikacją miejską skorzysta tylko właściciel auta. W komunikacji miejskiej w Gdańsku do bezpłatnych przejazdów wszystkimi liniami uprawnieni będą posiadacze aktywnej Gdańskiej Karty Mieszkańca. W trakcie przejazdu należy mieć ze sobą także dokument tożsamości ze zdjęciem.

Z darmowej komunikacji w Dniu bez Samochodu zrezygnował Olsztyn

W Gdyni i Wejherowie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską uprawnieni będą właściciele samochodów osobowych, na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego. Ten sam wymóg obowiązywał będzie także w pociągach PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście oraz Polregio (w granicach województwa pomorskiego). Takie same zasady będą obowiązywać w komunikacji miejskiej w Częstochowie. Z darmowej komunikacji w Dniu bez Samochodu zrezygnował Olsztyn. "My do korzystania z publicznej komunikacji zachęcamy cały rok" - powiedziała PAP rzecznik prasowa ratusza Marta Bartoszewicz.

Dzień bez Samochodu to międzynarodowa kampania, której celem jest promocja proekologicznych rozwiązań i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach. Święto kończy Europejski Tydzień Mobilności, który przypada w dniach 16-22 września. W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest od 2004 roku.

Autorzy: Marta Stańczyk, Agata Tomczyńska, Joanna Kiewisz-Wojciechowska, Małgorzata Miszczuk, Piotr Nowak, Bartłomiej Pawlak, Piotr Mirowicz, Maciej Świerzy, Marcin Rynkiewicz