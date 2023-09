Sierpień z kolejnym rekordem na wrocławskim lotnisku

Po pandemii Port Lotniczy Wrocław konsekwentnie odbudowuje się szybciej niż pierwotnie zakładano. W okresie letnim – od czerwca do sierpnia – obsłużył rekordowe 1,33 mln pasażerów, na co złożyły się wzrosty miesięczne o 16-18% w porównaniu do najlepszego jak dotąd 2019 roku.

– Naszym celem jest harmonijny rozwój każdego z rodzajów ruchu, tak aby efektywnie zaspokajać potrzeby mieszkańców Dolnego Śląska. Skuteczność naszej strategii i dobrej współpracy akcjonariuszy Portu Lotniczego Wrocław potwierdzają ostatnie miesiące, rekordowe w naszej historii. W samym tylko sierpniu obsłużyliśmy 454 tys. pasażerów, czyli 23% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rok 2023 planujemy zakończyć na poziomie ok. 3,9 mln podróżnych, co przełoży się na wzrost o ponad 30% względem poprzednich dwunastu miesięcy. Kolejne rekordy mają nam zapewnić inwestycje w infrastrukturę. Budowa płyty postojowej, równoległej drogi kołowania i drogi szybkiego zjazdu – to gwarancja, że ruch na wrocławskim lotnisku będzie dalej dynamicznie wzrastał – mówi Cezary Pacamaj, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Turecka Antalya wciąż najchętniej wybieranym kierunkiem

W bieżącym roku na wrocławskim lotnisku najszybciej rośnie ruch turystyczny obsługiwany przez przewoźników czarterowych i niskokosztowych. Liczba osób korzystających z lotów czarterowych jest zdecydowanie najwyższa od lat. W sezonie wakacyjnym z oferty blisko 30 takich połączeń skorzystało niemal 390 tys. pasażerów, co oznacza wzrost rok do roku o 35%. Letnie miesiące jak zwykle sprzyjały wylotom na południe Europy. Polacy, w tym głównie mieszkańcy regionu, latali do popularnych destynacji z intensywnością niespotykaną w historii. Loty do Włoch, Hiszpanii, Grecji, Bułgarii, Albanii czy Chorwacji osiągały regularnie 90% wypełnienia.

Pozycję lidera, z uwzględnieniem zarówno lotów czarterowych, jak i niskokosztowych, utrzymała turecka Antalya. Od początku czerwca do końca sierpnia z tego połączenia skorzystało aż 58 tys. podróżnych, o ponad 10 tys. więcej niż przed rokiem. Podium uzupełniły bułgarskie Burgas (17,2 tys.) oraz grecka wyspa Rodos (16,8 tys.). Trzema najczęściej wybieranymi w okresie

wakacyjnym krajami były kolejno: Grecja (78,8 tys.), Turcja (77,6 tys.) oraz Włochy (68,2 tys.).

W całym okresie letnim największą popularnością standardowo cieszyły się połączenia niskokosztowe. Blisko 770 tys. pasażerów takich lotów stanowiło 58% w całej siatce połączeń wrocławskiego lotniska. Liderem w tym obszarze okazały się Ateny. Na wycieczkę do greckiej stolicy zdecydowało się 12 tys. podróżnych. Niewiele mniej, 11,3 tys. pasażerów, wybrało chorwacki Zadar. Ostatnie miejsce na podium przypadło zeszłorocznemu liderowi – włoskiej Bolonii, gdzie wybrało się 9,2 tys. osób.

Nowe połączenia w zimowej ofercie wrocławskiego lotniska

Obsługując pasażerów wybierających się na letni wypoczynek, Port Lotniczy Wrocław pracował jednocześnie nad atrakcyjną ofertą na zbliżający się sezon zimowy. W ostatnim czasie sfinalizowano rozmowy, na mocy których w 2024 roku rozpoczną się loty do Helsinek obsługiwane przez Finnair. Pasażerowie będą mogli polecieć bezpośrednio do stolicy Finlandii. Dzięki temu na wrocławskim lotnisku będą obecni przewoźnicy wszystkich międzynarodowych sojuszy lotniczych – Star Alliance, Sky Team oraz Oneworld, do którego należy właśnie fiński przewoźnik. Do Amsterdamu poleci dodatkowy drugi w ciągu dnia rejs KLM, a do Zurychu trzeci, realizowany przez Swiss.

Nowościami w zimowej siatce połączeń będą także loty przewoźników niskokosztowych – Ryanair i Wizz Air – do Walencji, Malagi, Lizbony oraz marokańskiego Agadiru. Z kolei tour operatorzy przygotowali dla osób podróżujących ze stolicy Dolnego Śląska egzotyczną ofertę połączeń z Kenią, Omanem i Dubajem.

Prawdziwy hit czeka na pasażerów już jesienią. Od 3 listopada polecą bezpośrednio ze stolicy Dolnego Śląska do Seulu najnowocześniejszym samolotem świata, Boeingiem 787-8 Dreamliner, który będzie mógł zabrać na pokład 252 osoby w klasach Business, Premium oraz Economy.