Kanada oskarża Chiny o nieuczciwą konkurencję w sektorze motoryzacyjnym

„Kanadyjscy robotnicy i sektor motoryzacyjny stoją wobec nieuczciwej konkurencji wynikającej z prowadzonej przez Chiny polityki nadprodukcji, podważającej zdolność kanadyjskiego sektora samochodów elektrycznych do konkurencji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych” - powiedziała Freeland podczas konferencji prasowej.

Po wprowadzeniu przez Unię Europejską i USA dodatkowych ceł na samochody elektryczne sprowadzane z Chin, Kanada obawia się, że ta część chińskiego eksportu, która trafiała dotychczas na rynek amerykański i rynki europejskie, może zostać przerzucona na jej rynek.

Problem nadprodukcji chińskich samochodów elektrycznych

Freeland podkreśliła, że chińscy producenci tworzą globalną nadprodukcję, która może zniszczyć zachęty dla producentów samochodów elektrycznych na całym świecie, w tym w Kanadzie. Obecnie z Chin trafiają do Kanady wyłączne samochody Tesla produkowane w Szanghaju – przypomniała agencja The Canadian Press, ale chińskie firmy są również dostawcami akumulatorów i komponentów do produkcji samochodów elektrycznych, co oznacza konkurencję dla produkcji, w którą Kanada znacząco inwestowała w ciągu minionych lat.

Kanadyjskie prawo wymaga, by przed wprowadzeniem dodatkowych ceł Kanadyjski Trybunał Handlu Międzynarodowego przeprowadził postępowanie w sprawie subsydiów, stąd konsultacje. USA zapowiedziały 14 maja br. zwiększenie ceł o 100 proc. od 1 sierpnia br. Komisja Europejska 12 czerwca zapowiedziała wprowadzenie przejściowych dodatkowych ceł już od 4 lipca, przed ostateczną decyzją, która zapadnie jesienią.

Planowane konsultacje nad wprowadzeniem dodatkowych ceł w Kanadzie

W konsultacjach, które zaczną się 2 lipca i potrwają 30 dni, będą rozważane możliwości takie jak dodatkowe cła, wymogi środowiskowe, restrykcje inwestycyjne. Będą też sprawdzane kwestie takie jak cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo danych, także w kontekście bezpieczeństwa państwa.

Znaczenie sektora motoryzacyjnego dla kanadyjskiej gospodarki

Produkcja samochodów w Kanadzie daje pracę dla ponad 125 tys. osób, to sektor z silnymi związkami zawodowymi. „Potencjał kanadyjskiego łańcucha dostaw w produkcji samochodow elektrycznych jest uważany za pierwszy na świecie, a rząd federalny wykorzystuje możliwości wzrostu (sektora – PAP) samochodów elektrycznych” - podkreślono w poniedziałkowym komunikacie.

Inwestycje i strategie w sektorze samochodów elektrycznych w Kanadzie

Od 2020 r. w projekty w sektorze samochodów elektrycznych w Kanadzie zainwestowano ponad 46 mld CAD, a rządy zobowiązały się do 53 mld CAD ulg podatkowych dla inwestorów, subsydiów i inwestycji kapitałowych. Rząd federalny i rządy prowincji rozwijają też wydobycie surowców, jednocześnie zamykając dostęp chińskich firm do wydobywanych w Kanadzie minerałów krytycznych. W ub. tyg. firma Vital Metals, która planowała sprzedać chińskiej Shenghe Resources swoje zapasy pierwiastków ziem rzadkich, poinformowała o sprzedaży swoich zapasów Radzie Naukowej Saskatchewan (Saskatchewan Research Council). Transakcję ułatwił rząd federalny.

Od 2020 r. Chiny stały się największym producentem i eksporterem samochodów elektrycznych, sektor jest silnie wspierany przez rządowe subsydia – wskazano w komunikacie. W 2023 r. chiński eksport samochodów elektrycznych miał wartość 47,2 mld CAD, podczas gdy w 2018 r. było to tylko 0,2 mld CAD.

Z Toronto Anna Lach (PAP)