Chińscy producenci aut przenoszą montownie do Azji Płd.-Wsch. Cel? Ominięcie zachodnich sankcji

Cła na chińskie samochody elektryczne skłaniają producentów do otwierania fabryk w UE i w USA. Jednak restrykcje handlowe mogą też rozpocząć trend przenoszenia montowni do Azji południowo-wschodniej, co pozwoli pozyskać nowe rynki - pisze we wtorek “Financial Times”.