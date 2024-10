Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała wczoraj umowę na zaprojektowanie 13-kilometrowego odcinka trasy S7 od węzła Bemowo u zbiegu z warszawską Trasą Armii Krajowej do Łomianek. To będzie brakujący odcinek drogi S7 na Mazowszu i jednocześnie ostatnia ekspresowa wylotówka ze stolicy. Przygotowania do jej wytyczenia były prowadzone w niezwykłych bólach, bo zarezerwowany przed laty korytarz dla arterii został obudowany osiedlami. Ich mieszkańcy długo sprzeciwiali się inwestycji. I to mimo że w rejonach najbardziej zurbanizowanych przewidziano dwa tunele o długości ok. 1 km każdy.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ >>>