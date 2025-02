Produkcja ropy naftowej i gazu każdego roku emituje dużą ilość dwutlenku węgla do atmosfery. Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej wydobycie, transport i przetwarzanie ropy naftowej i gazu wygenerowało w 2022 r. 5,1 miliarda ton emisji gazów cieplarnianych, co stanowi około 15 procent całkowitych światowych emisji związanych z energią - podaje SCMP.

Sam transport morski odpowiada za około 3 proc. światowych emisji dwutlenku węgla pochodzących z działalności człowieka.

Swój spory wkład w te emisje mają jednostki pływające typu FPSO, czyli Pływające Punkty Produkcji, Przechowywania i Załadunku, których zadaniem jest wydobywanie, wstępne oczyszczenie, przechowywanie oraz przeładunek ropy naftowej i gazu ze złóż podmorskich. Turbiny gazowe powszechnie stosowane na jednostkach FPSO są głównym źródłem emisji dwutlenku węgla i stanowią prawdopodobnie największe wyzwanie techniczne w zakresie redukcji emisji.

Chiny podjęły to wyzwanie i zbudowały pierwszy na świecie statek typu FPSO z urządzeniami do wychwytywania dwutlenku węgla. Państwowa stacja telewizyjna CCTV poinformowała, że 330-metrowa pływająca nowa jednostka zostanie dostarczona pod koniec tego miesiąca.

Rewolucyjne rozwiązanie

Rewolucyjna jednostka została opracowana przez państwową firmę Cosco Ocean Shipping Heavy Industry Company. Statek został zaprojektowany do przewozu sprzętu do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, który później będzie rozładowywany w przeznaczonych do tego portach. Jednostka ma zdolność produkcyjną do 120 tys. baryłek ropy naftowej dziennie.

Jak zauważa SCMP, jej wyjątkowość polega na tym, że nie tylko wychwytuje uwalniany dwutlenek węgla, ale także generuje energię elektryczną z ciepła spalin, osiągając podwójne cele ochrony środowiska i oszczędności energii.

Jak podała stacja CCTV, technologia ta "stanowi ważny krok dla Chin w dziedzinie wychwytywania dwutlenku węgla na morzu".

Inni też pracują nad podobnymi rozwiązaniami

SCMP zauważa, że nie tylko Chiny interesują się technologią wychwytywania dwutlenku węgla. W styczniu Amerykańskie Biuro Żeglugi zatwierdziło nowy projekt jednostki produkcji amoniaku, która zawiera pokładową technologię wychwytywania dwutlenku węgla. Holenderska globalna grupa SBM Offshore przygotowuje się do uruchomienia podobnego projektu.

Źródło: South China Morning Post, CCTV