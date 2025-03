Najbardziej znanym i być może najczęściej spotykanym na drogach wykroczeniem, za które pasażer może być ukarany mandatem jest jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, prowadzący pojazd i pasażer w czasie jazdy muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Jeżeli pasażer będzie jechał bez zapiętych pasów karę w wysokości 100 zł, zapłacą zarówno kierowca, jak i pasażera. Dodatkową karą dla kierowcy, za to, że nie upewnił się, że wszyscy pasażerowie zapięli pasy, będą punkty karne.

Według ustawy z obowiązku zapinania pasów zwolnieni są tylko pasażerowie z odpowiednim orzeczeniem lekarskim oraz kobiety w ciąży.

Pasażer odpowiada za pijanego kierowcę?

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale pasażer w jadącym samochodzie staje się uczestnikiem ruchu drogowego, przez co ciążą na nim pewne obowiązki. Jednym z takich obowiązków jest nienarażanie innych na niebezpieczeństwo. Dlatego w przypadku, gdy pasażer widzi, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, powinien powstrzymać go przed jazdą. Jeżeli tego nie zrobi może zostać ukarana wysoką grzywną w wysokości nawet 5 tys. zł. Sytuacja pasażera jeszcze bardziej się skomplikuje w przypadku, gdy pijany kierowca spowoduje wypadek. Wtedy pasażer może zostać uznany za współwinowajcę kolizji, co zagrożone jest jeszcze wyższą karą grzywny, nawet do 30 tys. zł. Dodatkowo pasażer może mieć inne problemy, w postaci trudności uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC, jeśli sam zostanie ranny.

Nie wsiadaj do samochodu, gry kierowca nie ma uprawnień

Podobna odpowiedzialność ciąży na pasażerach, którzy świadomie jeżdżą z kierowcami bez uprawnień. Taka niefrasobliwość może kosztować pasażera 200 zł. Jednak w tym przypadku nałożenie mandatu na pasażera jest raczej hipotetyczne, bo udowodnienie, że pasażer wiedział, że kierowca nigdy nie miał, lub stracił prawo jazdy, jest raczej trudne.

Mandat za śmiecenie

Wyrzucanie śmieci lub niedopałków papierosów z pojazdu to wykroczenie i nie ma znaczenia, kto wyrzucił śmieci, kierowca czy pasażer. Mandat płaci sprawca. Dlatego pasażerom, którzy pozbywają się śmieci wyrzucając je prze okno, grozi kara grzywny od 50 do 200 zł.

Pasażer-właściciel odpowiada pojazd

Pasażer, który jest jednocześnie właścicielem lub użytkownikiem pojazdu, może odpowiadać za jazdę pojazdem bez wymaganych dokumentów, pojazdem niedopuszczonym do ruchu lub niesprawnym, za co grozi mandat od 50 do 200 złotych.

Mandat za uszkodzenie innego pojazdu

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia innego pojazdu z winy pasażera, np. podczas wysiadania z samochodu, może to skutkować nałożeniem mandatu w wysokości co najmniej 1000 złotych. W takim przypadku polisa OC nie działa, co oznacza, że pasażer sam będzie musiał pokryć także koszty naprawy uszkodzonego auta.

Jednak ten przypadek ma odstępstwa. W grę wchodzi współodpowiedzialność kierowcy, na przykład przez zaparkowanie pojazdu w niedozwolonym miejscu. W tym przypadku polisa OC pokryje szkodę, nawet jeśli to pasażer był nieostrożny.

Pasażer sprawcą wypadku

Podczas jazdy samochodem pasażer nie powinien rozpraszać kierowcy, który powinien skupić się na drodze, a już na pewno nie powinien przeszkadzać mu w prowadzeniu pojazdu. Jednak może dojść do sytuacji, w której pijany lub żartobliwy pasażer doprowadzi do niebezpiecznej sytuacji na drodze np. poprzez zaciągnięcie ręcznego hamulca lub próbę chwytania za kierownicę. Takie nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do wypadku lub kolizji, a żartowniś będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

W takich sytuacjach pasażer ponosi taką samą odpowiedzialność jak kierowca i może usłyszeć zarzut narażenia innych osób na utratę życia lub uszczerbek na zdrowiu. W takim przypadku karą nie będzie już tylko mandat, ale może się zakończyć nawet karą więzienia.