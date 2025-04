Logistyka sama w sobie jest biznesem

Logistyka sama w sobie jest biznesem, ale takim, bez którego właściwie nie ma innych biznesów. Cześć przedsiębiorców rezygnuje z ekspansji międzynarodowej, bo boi się skomplikowanych procedur, kosztów i wyzwań związanych z dostawami. Tymczasem dosłownie na wyciągnięcie drogi mają rozwiązania odpowiednie strategie i rozwiązania naprawdę mogą uprościć cały proces. Mówili o nich wytrawni eksperci – praktycy z DB Schenker, firmy z najbardziej rozbudowaną siecią oddziałów w Europie.

Adam Majerski w DB Schenker kieruje zespołem odpowiedzialnym za rozwój produktów w transporcie lądowym w regionie północno-wschodniej Europy (North East Europe). Przez ponad 12 pracy w logistyce zdobył rozległe doświadczenie, szczególnie w zarządzaniu przychodem, customer experience i optymalizacji procesów. Jakub Chyliński od 17 lat jest związany z działem sprzedaży DB Schenker, obecnie na stanowisku Head of Land Sales North East Europe Cluster odpowiada za tworzenie i wdrażanie strategii sprzedażowych w biznesie transportu lądowego w siedmiu krajach klastra.

Specjaliści podkreślili zgodnie, że warto rozszerzać działalność na rynki w Europie, zwłaszcza w epoce wojen celnych. Jednolity rynek Unii Europejskiej to 450 mln potencjalnych konsumentów o wysokim poziomie dochodów. Wprawdzie Niemcy – najważniejszy „od zawsze” partner Polski w wymianie handlowej – przeżywają okres stagnacji, ale wciąż jest to największy rynek z wysokim popytem na polskie towary. Co więcej – wielu polskich przedsiębiorców wykorzystuje problemy niemieckich producentów, zdobywając kolejne przyczółki i rozwijając sprzedaż za Odrą. Tradycyjnie ważnym i perspektywicznym rynkiem są także podobne kulturowo Czechy, ogromny potencjał ma także rynek francuski (z dużym popytem na produkty premium), a także włoski, holenderski, słowacki, szwedzki. W UE polskie firmy coraz chętniej wchodzą do Rumunii, Bułgarii i Węgier. Po brexicie dynamicznie rozwija się także wymiana z Wielką Brytanią.

Wśród obserwowanych na europejskim rynku trendów najbardziej rzuca się w oczy rozdrobnienie przesyłek, wysyłanych częściej, ponieważ nie ponosi się wtedy kosztów magazynowania i nie zamraża kapitału w zapasach, można też szybciej reagować na zmiany popytu. Rośnie też znaczenie przesyłek B2C – to rezultat pandemii, która przyspieszyła m.in. rozwój e-commerce. Trzeba przy tym pamiętać, że B2C to dziś nie tylko paczki, lecz coraz częściej palety zawierające np. sprzęt sportowy czy meble.

Mimo zwrotu w polityce klimatycznej USA w Europie rośnie znaczenie ESG, czyli szeroko rozumianych czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych. Eksperci nie przewidują znaczącej rewizji działań UE w tym obszarze, ponieważ idea zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzią na realne oczekiwania i potrzeby klientów i inwestorów. Realizacja pewnych celów może się opóźnić, ale same cele pozostaną niezmienne, także w logistyce.

Dla przedsiębiorców kluczowa jest terminowość dostaw

DB Schenker obsługuje najbardziej rozległą sieć transportu lądowego w Europie, a zaawansowane systemy zlecania i śledzenia przesyłek zapewniają pełną transparentność i kontrolę nad łańcuchem dostaw.

Balansowanie między kosztami transportu a jakością usług jest trudne ze względu na zmienne ceny paliwa, opłaty drogowe, koszty magazynowania i inne czynniki. DB Schenker pomaga znaleźć najbardziej efektywne rozwiązanie, dostosowane do specyfiki towaru i wymagań czasowych, dzięki temu firmy mogą zoptymalizować wydatki na logistykę, nie rezygnując z wysokiej jakości usług.

Różnorodność przepisów celnych w poszczególnych krajach może prowadzić do opóźnień i błędów w dokumentacji, wpływając negatywnie na terminowość dostaw. DB Schenker oferuje profesjonalne usługi celne, pomagając klientom w nawigacji po skomplikowanych przepisach międzynarodowych, co minimalizuje ryzyko opóźnień i błędów w dokumentacji.

Ekologia w transporcie

Rosnące znaczenie ekologii w transporcie wymaga wdrażania rozwiązań redukujących emisję CO2. DB Schenker robi to m.in. poprzez rozwój zeroemisyjnej floty.

Podczas webinaru Jakub Chyliński przedstawił na przykładach, jak jego firma skutecznie zareagowała na konkretne potrzeby klientów z dwóch sektorów, automotive i retail, oferując w pełni personalizowane rozwiązania.

Pytania internautów dotyczyły m.in. rozwoju B2C oraz sposobu reagowania firmy na nagłe nieprzewidziane zdarzenia – jak strajki czy inne zakłócenia.

