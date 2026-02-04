Jest decyzja ZRID

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pozwala wykonawcy – firmie Budimex – na rozpoczęcie prac przygotowawczych.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa PZDW Joanna Szarata, zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. - Co istotne dla kierowców, roboty będą prowadzone przy zachowaniu przejezdności trasy, choć należy spodziewać się utrudnień w postaci ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną - dodała.

Zadanie trudne technicznie

Dyrektor PZDW Piotr Miąso podkreślił, że remontowany odcinek jest trudny technicznie – składa się z licznych serpentyn, a jego nawierzchnia jest obecnie w fatalnym stanie.

– Głównym celem zadania jest poprawa płynności ruchu oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi w wymagającym, górskim terenie – zaznaczył dyrektor.

Zakres prac

Z uwagi na ogromny ruch turystyczny w gminie Solina projekt przewiduje m.in. poszerzenie jezdni z 5 do 7 metrów, budowę dróg dla pieszych i rowerzystów na całej długości odcinka, powstanie dwóch nowych mostów oraz zatok autobusowych, budowę systemu odwodnienia.

Droga wojewódzka nr 894 jest częścią tzw. małej pętli bieszczadzkiej, łączy drogę krajową nr 84 w Lesku z drogą wojewódzką nr 896 w miejscowości Czarna Górna. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu natężenie ruchu na trasie Polańczyk - Wołkowyja wynosi około 3500 pojazdów na dobę i wskazuje stałą tendencję wzrostową.

Koszt inwestycji to ponad 53,2 mln zł

Koszt inwestycji to ponad 53,2 mln zł, z czego 30 mln zł pochodzi z dofinansowania w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To jednak nie koniec zmian w Bieszczadach – PZDW czeka już na kolejne decyzje ZRID, m.in. dla odcinka Uherce Mineralne – Orelec oraz dla budowy obwodnicy Leska.