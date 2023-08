„Niemcy to jedyny kraj w Europie, w którym nie ma ogólnego ograniczenia prędkości na autostradach” – podkreśla Statista, nawiązując do danych ADAC. (Z kolei z zalecenia wynika, że jest to 130 km/h).

Od 2018 r. w Niemczech trwa dyskusja ws. wprowadzenia limitu prędkości na autostradach ze względu na ochronę klimatu – przypomina Statista.

W sąsiadującej z Niemcami Austrii maksymalna prędkość na autostradach dla samochodów osobowych wynosi 130 km/h.

Ile wynosi limit prędkości na autostradach w Polsce? W naszym kraju taka granica dla aut osobowych to 140 km/h.

Nieco mniejszą granicę wprowadzili nasi sąsiedzi. W Czechach wspomniane ograniczenie wynosi 130 km/h. Limit 130 km/h obowiązuje również w Holandii oraz Danii, a także we Francji.

Z kolei ograniczenie 120 km/h dotyczy kierowców samochodów osobowych na autostradach w Belgii oraz Szwecji.