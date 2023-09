We wtorek rząd przyjął uchwałę Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (RPBDK)(z perspektywą do 2033)- podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie.

Reklama

S8 na odcinku Knyszyn (Białystok) – Raczki (Suwałki) będzie liczyła ok. 90 km

Wyjaśniono, że do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., dodana została nowa inwestycja. Będzie to budowa drogi ekspresowej S8, na odcinku Knyszyn (Białystok) – Raczki (Suwałki). Zwrócono uwagę, że dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, wzrośnie dostępność Polski północno-wschodniej oraz zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna regionu. Dodano, że nowa droga przyczyni się również do stworzenia miejsc pracy, zwiększenia handlu i mobilności obywateli.

Reklama

Podkreślono, że inwestycja będzie ponadto ważna z punktu widzenia interesu obronnego Polski, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geostrategicznej. "Korytarze transportowe są istotne do przemieszczania się osób i towarów, a także pełnią funkcję logistyczną i zaopatrzenia. Ma to także znaczenie dla zapewnienia przepustowości korytarza łączącego państwa bałtyckie z Polską" - wskazano.

W komunikacie wyjaśniono, że S8 na odcinku Knyszyn (Białystok) – Raczki (Suwałki) będzie liczyła ok. 90 km i będzie kosztowała ok. 5,1 mld zł. Zaznaczono, że limit finansowy Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych zwiększy się więc o 5,1 mld zł, tj. do kwoty ok. 299,5 mld zł.

Jak poinformowano, Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz połączeń drogowych komplementarnych wobec niej w perspektywie do 2030 roku.

Zaznaczono, że RPBDK 2030 pozwala na wypełnienie założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu oraz pozostałych strategii sektorowych powiązanych z SOR, w szczególności Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

autor: Anna Bytniewska