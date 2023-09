Ze względu na sukcesywny spadek cen produktu krajowego w hurcie jest dalej miejsce na obniżki cen paliw na stacjach w kolejnym tygodniu, rzędu kilku-kilkunastu groszy na litrze, wynika z komentarza rynkowego analityków BM Reflex.

Ile trzeba płacić za paliwo?

Aktualnie średnie ceny paliw wynoszą: benzyny bezołowiowej 95 - 6,59 zł/l, bezołowiowej 98 - 7,16 zł/l, oleju napędowego 6,43 zł/l, autogazu - 2,81 zł/l, co oznacza, że mijający tydzień kończymy z cenami benzyny i oleju napędowego na średnim poziomie niższym niż tydzień temu średnio o 8-9 gr/l i wyższymi cenami autogazu średnio o 6 gr/l. Jeśli chodzi o ceny autogazu, to są to pierwsze od lutego podwyżki cen.

Realizowana przez producentów paliw w kraju polityka cenowa kolejny tydzień niweluje skutki wzrostu cen ropy i paliw gotowych na rynku europejskim oraz słabnącego złotego. Poprzez sukcesywny spadek cen produktu krajowego w hurcie jest dalej miejsce na obniżki cen paliw na stacjach w kolejnym tygodniu, rzędu kilku-kilkunastu groszy na litrze.

Należy podkreślić, że taka sytuacja nie musi mieć miejsca na wszystkich stacjach i że odnosi się głównie do oleju napędowego. Mamy stacje, gdzie cena litra oleju napędowego kształtuje się na poziomach znacznie powyżej średniej krajowej, nawet około 7 zł/l. Wynika to z faktu, że w dalszym ciągu produkcja krajowa nie zaspokaja w pełni zapotrzebowania na olej napędowy, stąd potrzebny jest uzupełniający import. Dynamiczne zmiany na rynku ARA oraz słabnący złoty stawiają jego opłacalność pod znakiem zapytania, a produkt z tych dostaw jest oferowany w cenach wyższych niż produkt krajowy.

W odniesieniu do ostatniej konferencji prezesa NBP i zapowiedzi, że inflacja we wrześniu ma spaść do poziomu nieco powyżej 8,5%, naturalna wydaje się presja na niskie ceny paliw.

Ropa naftowa

W piątek ceny ropy Brent pozostają na poziomie powyżej 90 USD/bbl. Zdecydowanie motorem wzrostu cen jest decyzja Rosji i Arabii Saudyjskiej o przedłużeniu dobrowolnych cięć produkcji i eksportu.

Arabia Saudyjska przedłuży do końca roku dobrowolne cięcia produkcji w wielkości 1 mln bbl/d, tym samym utrzymany zostanie poziom produkcji w okolicach 9 mln bbl/d. Rosja natomiast w efekcie zmniejszy skalę cięć eksportu z 0,5 mln bbl/d w sierpniu do 0,3 mln bbl/d, ale utrzyma mniejszy eksport do końca grudnia tego roku.

W sierpniu dostawy diesla z USA do Europy spadły o 40% w skali miesiąca do 650 tys. ton zgodnie z danymi S&P Global Commodity Insights i Kpler. Na rynku cały czas utrzymują się obawy o podaż diesla w okresie jesienno-zimowym w związku z ograniczoną podażą oleju napędowego spełniającego normy zimowe produkowanego przez rafinerie na Bliskim Wschodzie

Zapasy ropy naftowej według EIA spadły o 6,31 mln baryłek do najniższego poziomu od 9 miesięcy, a zapasy benzyny o 2,67 mln baryłek do najniższego poziomu od 10 miesięcy.

(ISBnews/BM Reflex)